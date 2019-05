Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 03.-04.05.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Aufbruch von mehreren Baucontainern In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit von 19:00 - 03:00 Uhr in dem Baugebiet "Alte Kämpe" zu mehreren Aufbrüchen von Baucontainern. Sowohl in der Straße Herzog-Erich-Ring als auch in der Berthold-Brecht-Straße wurden insgesamt sieben Container von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/943-0 entgegen. Cloppenburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag, den 03.05.2019 gegen 08:45 Uhr befuhr ein 30-jähriger Werlter mit seinem PKW die B72 in Richtung der Autobahn. In Höhe der Abfahrt Bethen passierte ein vor ihm fahrender LKW eine sich rechtsseitig befindliche Baustellenbake so dicht, dass diese umkippte. Der Werlter überfuhr die umgekippte Bake, wodurch sein PKW beschädigt wurde. Der LKW entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1860-0 zu melden. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person (PKW/Rad) Am Freitag, den 03.05.2019 gegen 13:05 Uhr kam es in der Sevelter Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Führer eines PKW und einer Radfahrerin. Ein 81-jähriger Bakumer befuhr mit seinem PKW die Straße Landwehr in Richtung Sevelter Straße und beabsichtigte nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 30-jährige Cloppenburgerin, die mit ihrem Fahrrad zeitgleich den linken Radweg der Sevelter Straße in Richtung Fritz-Reuter-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Cloppenburgerin leicht verletzt wurde. An dem PKW und an dem Fahrrad entstand Sachschaden. Cloppenburg - randalierende Fußballfans in der Nord-West-Bahn (NWB) Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr randalierten zwölf Fußballfans eines nordostdeutschen Fußballvereins in der NWB auf der Strecke zwischen Osnabrück und Oldenburg. Die Zugbegleiterin alarmierte daraufhin die Polizei. Als der Zug etwa zehn Minuten später im Bahnhof in Cloppenburg eintraf, wurde durch die eingesetzten Beamten bei den zwölf alkoholisierten Fans eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Hierzu musste der Zugverkehr kurzfristig eingestellt werden. Zudem wurden etwa 30 weitere, unbeteiligte Fahrgäste in ein anderes Zugabteil gesetzt. Im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme begleiteten die Beamten die Fangruppe in der NWB bis zum Hauptbahnhof in Oldenburg.

