Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 28-Jährigen mit zwei Haftbefehlen - Person auf freiem Fuß belassen

Sachsen-Anhalt / Halle (ots)

Am Mittwoch, den 13. Februar 2019, gegen 21:50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle einen 28-jährigen Mann. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei ergab, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. So wurde der 28-Jährige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr im Mai und August 2017 durch das Amtsgericht in Zeitz verurteilt. Die Haftbefehle summieren sich auf eine Geldstrafe von insgesamt 600 Euro oder 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Da er weder die Geldstrafen gezahlt, noch sich dem jeweiligen Strafantritt gestellt hatte, ergingen im Juni 2018 die Haftbefehle durch die Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg. Der 28-Jährige konnte gestern die Geldstrafen begleichen und anschließend die Dienststelle verlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Tel.: +49(0) 391 56549 - 505 / -504

Email: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de



Besuchen Sie uns auch



Internet: www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell