Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jähriger schlägt mit Holzstuhl auf wehrlose Frau ein, Bundespolizei ermittelt

Halle (ots)

Am 13. Februar 2019, gegen 03:40 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle über eine gefährliche Körperverletzung informiert. Sofort eilten zwei Streifen in die Haupthalle des Hauptbahnhofs. Dort wurde ein 32-jähriger Mann festgestellt, der kurz zuvor eine 24-jährige wehrlose Frau mit einem massiven Holzstuhl mehrfach geschlagen hat. Das Opfer lag zusammengekrümmt, die Arme den Kopf schützend, am Boden und rief um Hilfe. Der Angreifer holte erneut zum Schlag aus, dieser Angriff konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Der Mann wurde gefesselt und zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle der Bundespolizei auf dem Hallenser Hauptbahnhof genommen. Die Geschädigte klagte über starke Schmerzen, wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Krankenhaus gebracht. Bei dem 32-Jährigen wurde kein Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Wache wieder verlassen. Er erhält eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

