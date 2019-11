POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Freitag, dem 15.11.2019, bis Samstag, 23.11.2019, im Absenreuterweg im Wohngebiet Galgenhalde ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs streifte vermutlich bei der Vorbeifahrt die rechte Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten, lilafarbenen Opel Astra mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden. Am unfallverursachenden Fahrzeug könnten sich lilafarbene Lackantragungen befinden.

Ravensburg

Sachbeschädigung durch Graffitis

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum heutigen Montag mehrere Straßenschilder am Kreisverkehr beim Gewerbegebiet "Karrer" der Bundesstraße 30 neu bei Lachen. Der Sachschaden durch den Aufwand zur Beseitigung der Graffitis wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu einem möglicherweise benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht beging der unbekannte Lenker eines weiß oder hellgrau lackierten Kleinwagens, der in der Nacht zum heutigen Montag gegen 00.45 Uhr die Schussenstraße aus Richtung der Kreuzung Waldseer Straße / Niederbieger Straße / Schussenstraße in Richtung Unterankenreute befuhr und an der Kreuzung Schussenstraße / Bahnhofstraße / Konrad-Huber-Straße / Heinrich-Schatz-Straße zu weit nach links geriet, wodurch der linke Außenspiegel dieses Fahrzeugs mit dem linken Außenspiegel des BMW eines 24-jährigen Fahrzeugführers kollidierte. Der 24-Jährige wartete seinerseits wegen einer roten Ampel auf der Linksabbiegespur der Konrad-Huber-Straße. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern. An seinem Kleinwagen müsste ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zu dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht beging die unbekannte Lenkerin eines dunkel lackierten Kleinwagens mit Ravensburger Kennzeichen, die am Samstagabend gegen 23.00 Uhr die Aulendorfer Straße aus Richtung Aulendorf in Richtung Stadtsee befuhr und an der Kreuzung Aulendorfer Straße / Bahnhofstraße / Steinenberger Straße nach rechts in die Bahnhofstraße einbog. Hierbei geriet sie zu weit nach links und streifte hierbei den rot lackierten VW-Bus eines 48-jährigen Fahrzeugführers, der auf der Bahnhofstraße aus Richtung des Klosterhofes an die Kreuzung herangefahren war und wegen einer roten Ampel auf der Linksabbiegespur wartete. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des von ihr verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Sie wurde als etwa 30 bis 35 Jahre alt und mit dunklen, schulterlangen Haaren beschrieben. Ihr Kleinwagen müsste an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt sein. An der Schadensstelle könnten sich rote Lackantragungen befinden. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin oder zu ihrem Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Bad Waldsee

Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Ein dreister Diebstahl wurde am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Verkaufs- und Vermietungsunternehmens für Pkw-Anhänger in Mattenhaus begangen. Während der Betriebszeit fuhr der Lenker eines weißen Kleintransporters oder Kastenwagens auf das Betriebsgelände und hängte den zugelassenen Pkw-Anhänger der Marke Pongratz mit dem amtlichen Kennzeichen RV-WT942 an sein Fahrzeug und fuhr mit dem Anhänger vom Firmengelände. Der Aufbau des entwendeten Anhängers ist mit einer gelben Plane mit blauer Aufschrift bespannt. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen oder den Verbleib des entwendeten Autoanhängers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Aulendorf

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag im Zeitraum von 14.15 bis 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Poststraße ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Heckseite eines auf diesem Parkplatz stehenden, schwarz lackierten Skoda Octavia mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0, zu melden.

Aitrach-Marstetten

Brand in Burgruine

Ein Brand im Dachgeschoss der Burgruine Marstetten an der Landesstraße 314 erforderte am Samstagabend gegen 18.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Aichstetten und Aitrach. Ein 19-jähriger Mann hatte in der offenen Feuerstelle der Burgruine ein Feuer entfacht. Infolge der Abwärme schmorten im Dachgeschoss des Gebäudes im Bereich des Kamins ausgelegte Hartgummimatten, wodurch im Dachstuhl des Gebäudes ein Schwelbrand entstand. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Wangen im Allgäu - Leutkirch im Allgäu

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Sonntagabend von 19.45 bis 22.00 Uhr erhielten erneut eine Vielzahl von Bürgern in Leutkirch im Allgäu und in Wangen im Allgäu Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben, um die Geschädigten in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande angeblich das Wohngebäude ausgespäht habe und dass die Polizei bei der Sicherung von Wertsachen, Bargeld oder Vermögenswerten helfen könne. Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sich die angerufenen Bürger nicht täuschen und verständigten das örtliche zuständige Polizeirevier oder über die Notrufnummer 110 das Polizeipräsidium Konstanz über die jeweiligen Anrufe, die durch die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen jeweils als Einzelstraftat übernommen und bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Anzeige gebracht werden. Die Anrufer von Sonntagabend gaben sich in Leutkirch als "Herr Berger von der Polizei in Leutkirch" und in Wangen als "Herr Frank Weber von der Polizei Wangen" aus und befragte die Geschädigten nach im Haus befindlichen Wertsachen, Tresoren oder Schließfachaufbewahrungen. Auf dem Display der Telefone der Geschädigten wurden Rufnummern mit der jeweiligen Ortsvorwahl angezeigt. Die Rufnummernanzeigen werden bekanntermaßen durch diese organisierten Tätergruppen über das Internet vorgespiegelt. Die Angerufenen in Wangen im Allgäu leben in einem Wohngebiet zwischen der Berger Höhe und den Auwiesen.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) im Rahmen der Sendereihe "Vorsicht Falle" über solche Fälle berichtet. Die einzelnen Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die bereits am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF bis zum 17.04.2020 verfügbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

Wangen im Allgäu

Diebstahl von Elektrobauteilen

Unbekannte Täter öffneten über das Wochenende an der Behelfsausfahrt Neuravensburg der Bundesautobahn A96 in Fahrtrichtung Memmingen gewaltsam mehrere Materialboxen von Absperranhängern und entwendeten Elektrobauteile und Elektrozubehör im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den Verbleib der entwendeten Elektrobauteile geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei leicht verletzte Pkw-Lenkerinnen und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Isnyer Straße ereignete. Die 33-jährige Lenkerin eines Opel Corsa befuhr die Isnyer Straße in Richtung Innenstadt und folgte mehreren Fahrzeugen, die vor ihr nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbogen. Die 33-Jährige übersah, dass die Ampel für den Geradeausverkehr rot zeigte und überquerte die Kreuzung, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer 34-jährigen Pkw-Lenkerin kam, die die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Altstadt in Richtung Schwarzenberg befuhr und die Kreuzung bei Grün überquerte. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden unfallbeschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Diebstahl aus Patientenzimmern

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag im Zeitraum von 10.30 bis 17.00 Uhr auf noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu mehreren Patientenzimmern der Rehabilitationsklinik in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße und entwendeten dort vorgefundenes Bargeld. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564 2013, zu melden.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt der 58-jährige Lenker eines Mountainbikes, der am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der Strecke von Eintürnen nach Immenried einen Waldweg zwischen dem Langwuhrweiher und dem Luzenhof befuhr. Der 58-Jährige verlor auf der geschotterten Oberfläche des Waldweges die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. An seinem Mountainbike entstand Sachschaden.

Kißlegg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Der 21-jährige aus dem Vereinigten Königreich stammende Lenker eines Fiat Panda mit wenig Erfahrung im bundesdeutschen Straßenverkehr befuhr am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr mit seinem links gesteuerten Fiat die Landesstraße 325 aus Richtung Rempertshofen in Richtung Kißlegg. Im Bereich der kurvenreichen Straße beim Stolzensee geriet er über die rechte Fahrbahnbegrenzung auf den entlang der Landesstraße führenden Grünstreifen, verlor beim Gegensteuern die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Am Pkw des 21-Jährigen entstand Totalschaden, er selbst blieb unverletzt.

Isny im Allgäu

Maßnahmen der Polizei zur Durchsetzung der Schulpflicht

Nachdem ein 14-jähriger Schüler einer im Stadtgebiet ansässigen Schule seit Oktober kaum noch am Unterricht teilnahm, erteilte das Ordnungsamt der Stadt Isny im Allgäu am heutigen Montagvormittag nach einer bereits erfolgten Verwarnung des Erziehungsberechtigten dem örtlichen Polizeiposten Isny im Allgäu den Auftrag, den Schüler zum Unterricht zuzuführen. Der Schüler wurde gegen 10.00 Uhr in der Wohnung seiner Familie angetroffen. Er hatte noch nicht ausgeschlafen. Der 14-Jährige wurde durch die Polizei der Schule zugeführt. Der Erziehungsberechtigte, der sich an seinem Arbeitsplatz befand, wurde über die Maßnahmen der Polizei in Kenntnis gesetzt.

Waldburg

Diebstahl aus noch unbezogenem Neubau

Unbekannte Täter betraten im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum heutigen Montagvormittag unberechtigt einen unverschlossenen Neubau in der Straße "Forstenhausen" und entwendeten aus einem verschlossenen Lagerraum, in den sie gewaltsam eindrangen, insgesamt elf Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen, ein benutztes Kraftfahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Werkzeugmaschinen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156-0, zu melden.

