POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Verdacht der Volksverhetzung

Vermutlich zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr hat ein unbekannter Täter am Sonntag den Schriftzug "Juden Jakob" mit weißer Farbe auf den Radweg im Hockgraben beim Königsbau gesprüht. Als eine Streifenwagenbesatzung an der Örtlichkeit eintraf, hatte bereits eine unbekannte Person den Schriftzug mit Wasser nahezu weggewaschen. Die Überreste wurden noch von der Feuerwehr entfernt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Radweg beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Gestürzte Radfahrerin

Mit schweren Verletzungen musste eine 24-jährige Radfahrerin am Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Frau hatte die Werner-Sombart-Straße befahren und war aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Die Frau, die gegen 14.40 Uhr von einem Zeugen angetroffen wurde, konnte bislang nicht befragt werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Abgase in Wohnung gelangt

Großes Glück hatte eine Familie am Sonntagnachmittag in Böhringen. Als ein 39-Jähriger nach Hause kam, klagte seine Frau über Übelkeit, starke Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Sowohl die Bewohnerin als auch deren Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, die auf einem Sofa schliefen, mussten mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär behandelt wurden. Nach Lüftung des Gebäudes durch die Freiwillige Feuerwehr, die mit Atemschutz das Haus betrat, wurde im Heizungskeller festgestellt, dass ein Deckel der Abgasanlage lose an einem Kabel hing. Die Abdeckung, die vermutlich mit einem Aluminium-Klebeband an dem Rohr befestigt worden war, löste sich bei der Hitzeentwicklung, weshalb sich die Abgase ungehindert im Haus ausbreiten konnten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Singen

Betrunkener attackiert Rettungsdienst und Polizei

Nachdem der Rettungsdienst in der Nacht zum Sonntag gegen 01.50 Uhr wegen eines erheblich alkoholisierten Mannes in die Friedrich-Hecker-Straße gerufen worden war, wurden einem Rettungssanitäter von dem 25-Jährigen in der Wohnung zwei Faustschläge ins Gesicht versetzt. Da sich der Alkoholisierte auch gegenüber den zur Unterstützung gerufenen Polizisten äußerst aggressiv verhielt, musste er überwältigt und mit Handschließen gefesselt werden. Auf der Fahrt ins Krankenhaus spuckte der 25-Jährige auf die Rückbank. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Er hat sich jetzt wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Singen

Mit Glas zugeschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung hat sich ein 35-Jähriger zu verantworten, der am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der Tatverdächtige war zuvor in einer Diskothek in der Georg-Fischer-Straße aus bislang unbekannten Gründen mit einem 49-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf er seinem Kontrahenten ein Glas auf den Kopf schlug. Dieser musste deshalb mit einer Platzwunde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Da die Freundin des 35-Jährigen bei der Rangelei ebenfalls verletzt worden war, stieg der Alkoholisierte ins Auto und folgte dem Rettungswagen zum Krankenhaus. Allerdings ist der 35-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand obendrein unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Die Polizei veranlasste deshalb bei dem Tatverdächtigen die Entnahme einer Blutprobe.

Singen

Keine Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 30-Jähriger, der am Sonntagabend gegen 16.45 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Reichenaustraße angehalten und kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, war der Mann mit dem Auto seiner Freundin unterwegs. Neben dem 30-Jährigen hat sich auch diese zu verantworten, da sie die Fahrt mit ihrem Pkw zugelassen hatte.

Singen

Alkoholisiert Auto gefahren

Nicht unbemerkt blieb die unsichere Fahrweise eines 31-jährigen Pkw-Lenkers, der am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Straße "Am Posthalterswäldle" überprüft wurde. Die Polizisten veranlassten bei dem Autofahrer, der in Schlangenlinien gefahren und mehrmals an den Randstein geraten war, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein.

Gottmadingen

Auto zerkratzt

Sachschaden von nahezu 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Sonntagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr die linke Fahrzeugseite sowie die Motorhaube eines bei der Eichendorfhalle in der Fliederstraße abgestellten Pkw zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Steißlingen

Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntagabend vor 21.30 Uhr ist ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der K 6121 in Richtung Beuren gefahren und hat etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Steißlingen in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Pkw verloren, weshalb er mit einem Leitschild und einem Leitpfosten kollidierte. Hierbei wurde das Fahrzeug derart im Frontbereich beschädigt, dass es Öl verlor. Die Ölspur konnte etwa 500 Meter bis zur Kreuzung Beurener Straße/L 189 verfolgt werden, dort verlor sie sich jedoch. Zur Beseitigung der Fahrbahnverschmutzung musste die Straßenmeisterei ausrücken, welche die Ölspur abstreute. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, dessen Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt sein müsste, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

