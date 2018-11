Rees (ots) - Am Donnerstag (29. November 2018) in der Zeit zwischen 12.10 und 12.20 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Touareg, der auf der Dellstraße in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel des Autos beschädigt. Der Unfallverursacher war wahrscheinlich in Fahrtrichtung Busbahnhof unterwegs. Er entfernte sich jedoch, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell