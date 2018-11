Kleve (ots) - Am Mittwoch (28. November 2018), gegen 15.40 Uhr, stand eine 18-Jährige Autofahrerin mit ihrem weißen Opel Agila auf dem Parkplatz einer Berufsschule an der Felix-Roeloffs-Straße. Eine weitere junge Frau fuhr in der Zwischenzeit rückwärts mit ihrem VW Polo aus einer Parklücke und kollidierte mit dem Opel Agila der 18-Jährigen. Die unbekannte Fahrerin des anderen Wagens stieg aus, nahm beide Autos in Augenschein und meinte zum Beifahrer der 18-Jährigen, es sei kein Schaden entstanden. Später stellte sie allerdings einen Schaden an der Beifahrertür sowie am Kotflügel vorne rechts fest. Sie beschreibt die andere junge Frau wie folgt: ca. 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit normaler Statur. Sie hat dunkle, schulterlange, leicht gelockte Haare und war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet. Die junge Frau fuhr einen schwarzen oder dunkelblauen Polo.

Sie wird nun gebeten sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

