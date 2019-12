Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Pollizeipräsidium Aalen, Stand 23:00 uhr

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Großerlach: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Sonntag um 10:50 Uhr befuhr ein 77jähriger Opel-Fahrer in einer Fahrzeugkolonne die B14 aus Richtung Großerlach kommend in Fahrtrichtung Sulzbach a.d. Murr. Nachdem er durch einen Pkw überholt wurde, scherte dieser ebenfalls kurzfristig nach links aus. Die vorrausfahrenden Pkw mussten wegen eines anhaltenden Pkw abbremsen. Der Lenker des Opel überbremste seinen Pkw und kam auf der linken Fahrbahnseite ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallt er gegen einen Baum und kam im Graben zum Stillstand. Der nicht angeschnallte Opel-Fahrer wurde schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt 3.000,00 EUR.

