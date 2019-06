Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Überfall

Bad Pyrmont (ots)

Am vergangenen Montag, dem 24.06.2019, kam es gegen 18.00 Uhr zu einem versuchten Überfall auf einen Kiosk in Bad Pyrmont in der Schellenstraße. Der Täter hatte offensichtlich auf die Schließung des Kiosks gewartet und kurz bevor dieses erfolgt ist, das Geschäft betreten. Im Geschäft wurde der dort allein anwesende Inhaber von dem Täter bedroht und zum Öffnen der Kasse aufgefordert. Der Inhaber weigerte sich, worauf der Täter versuchte, sich selbst Zugang zur Kasse zu verschaffen. Dies konnte jedoch von dem Inhaber vereitelt werden. Im weiteren Verlauf gelang es dem Inhaber den Täter aus dem Kiosk zu drängen, dabei flüchtete dieser auf die Schellenstraße in Richtung Einmündung "Am Försterbrunnen". Von dem Geschädigten wird der Täter wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, 190 cm große, schlanke Gestalt, Glatze und auffallend sonnengebräunt. Bei der Tatausführung trug die Person eine dunkelblaue Sweatshirt-Jacke und eine dunkelblaue Hose, sowie eine Sonnenbrille. Für die weiteren Ermittlungen der Polizei Bad Pyrmont werden Zeugen gesucht, die sich in dem fraglichen Zeitraum im Bereich des Kiosks aufgehalten haben und dabei eine Person festgestellt haben, auf die die Personenbeschreibung zutreffen könnte. Aufgrund der Tatausführung könnte sich die Person auch einige Zeit vor 18.00 Uhr im dortigen Bereich aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

KHK Briese

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell