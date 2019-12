Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10:15 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Unfallflucht Mainhardt Am frühen Samstag, zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Peugeot, der in der Straße Paradies am Fahrbahnrand abgestellt war. Das vermutlich schwarze Fahrzeug verursachte einen erheblichen Schaden an der linken Seite des Peugeot von mindestens 3000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

Anhänger umgekippt Schwäbisch Hall Ein 34-jähriger Traktor-Lenker befuhr am Samstag, gegen 11.15 Uhr, Die neue Reifensteige in Richtung Steinbacher Straße. Als er in diese einbiegen wollte, stieß er mit seinem Anhänger gegen den Bordstein. Der Anhänger wurde dabei ausgehoben und kippte um. Die Ladung, bestehend aus frischen Christbäumen, fiel auf die Fahrbahn. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Lkw verliert Rad Crailsheim Ein 33-jähriger Sattelzuglenker befuhr am Samstag, gegen 11.40 Uhr die A6 in Richtung Heilbronn. Nach der Anschlussstelle Crailsheim löste sich Plötzlich ein Reifen an einer Zwillingsbereifung und rollte auf die linke Fahrbahn. Ein 67-jähriger Audi-Lenker, der sich auf dieser Spur befand konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und stieß mit dem Reifen zusammen. Dadurch wurde der Reifen nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und blieb in einem Regenrückhaltebecken liegen. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die A6 teilweise gesperrt werden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt 10000 Euro.

Gegen Geländer geprallt Untermünkheim Am Samstag, gegen 11.50 Uhr, befuhr eine 21-jährige Ford-Lenkerin die B19 in Richtung Untermünkheim. Kurz vor der Kocherbrücke kam sie in einer Linkskurve in Schleudern und prallte gegen das Brückengeländer. Dabei wurde ihr Pkw erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Ins Schleudern geraten Satteldorf Ein 18-jähriger BMW-Lenker befuhr am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr die B 290 in Satteldorf. nachdem er in die Industriestraße abgebogen war verlor er in eine Kurve die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen einen abgestellten VW. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

