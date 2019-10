Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall auf dem Südschnellweg

Hannover (ots)

Eine 50-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 3, 6, 65 am Dienstagabend, 29.10.2019, gegen 18:15 Uhr schwer verletzt worden. Zwei weitere Beteiligte haben leichte Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich auf der B 3, 6, 65 zwischen den Anschlussstellen Seelhorster Kreuz und Hildesheimer Straße in Richtung Westen ein Stau gebildet, sodass der Verkehr rund einen Kilometer vor der Abfahrt Hildesheimer Straße stockte. Ein VW Polo besetzt mit einem 55-jährigen Fahrer und einer 50-jährigen Beifahrerin bremste bis zum Stillstand ab. Ein 55-jähriger Autofahrer eines Peugeot 508 bemerkte das Stauende zu spät und prallte mit seinem Pkw auf das Heck des Polos. Durch den Zusammenstoß wurden noch zwei weitere Fahrzeuge (Mercedes B 180 und Hyundai i30), die vor dem Polo standen, ebenfalls beschädigt. Die Fahrer blieben unverletzt. Jedoch wurde die 50-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt, die beiden 55-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in Kliniken.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war der Hauptfahrstreifen in Richtung Westen voll gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro. /has, ahm

