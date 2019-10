Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung! Oststadt: Schwere Brandstiftung

Nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizeidirektion Hannover öffentlich nach Elmar Claudius S. gefahndet haben (wir haben berichtet), haben ihn Einsatzkräfte der Polizei Berlin nach der Begehung einer Straftat am gestrigen Montag (28.10.2019) festgenommen.

Der 51 Jahre alte Elmar Claudius S. steht in dringendem Verdacht, ein Feuer am Freitag, 14.12.2018, in einem Mehrfamilienhaus an der Kronenstraße mit einem Schaden von geschätzten 500.000 Euro vorsätzlich gelegt zu haben.

Die Fahnder des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hatten über mehrere Monate hinweg Zeugenhinweise, die nach der Öffentlichkeitsfahndung eingegangen waren, überprüft. Nun wurde der Gesuchte nach der Begehung einer Straftat in Berlin festgenommen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Zeugenhinweise. /has, ahm

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4144148 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4166358 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4329145

