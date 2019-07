POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 28.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Raub im Lebensmitteldiscounter

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, betritt ein unbekannter Täter einen Lebensmitteldiscounter in der Papenburger Straße. Beim Bezahlvorgang für eine zuvor auf das Kassenband gelegte Ware greift der Täter in die Kasse, um Bargeld zu entwenden. Bei dem Versuch die Tat zu verhindern, wird die Kassiererin von dem Täter mit der Faust geschlagen. Das 48-jährige Opfer erleidet leichte Verletzungen im Gesicht. Der Täter greift im Anschluss erneut in die Kasse und erlangt eine geringe Menge Bargeld. Er flüchtet fußläufig vom Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schlank, südländisches Erscheinungsbild, drei-Tage-Bart, marineblauer Jogginganzug mit hellen Ärmelstreifen, dunkle Basecap.

Moormerland - Diebstahl aus Bäckereifiliale

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffen sich unbekannte Täter auf aktuell noch nicht geklärte Art Zugang zu einer Bäckereifiliale in einem angrenzenden Supermarkt in der Süderstraße. Im Geschäftsinneren wird gewaltsam ein Wandtresor aus seiner Verankerung gerissen und mittels Hebelwerkzeug geöffnet. Es wird Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme können Spuren gesichert werden.

Emden - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, ereignet sich im Uphuser-Hammrich, dortiger Ostermeedenweg, ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Der 19-jährige Fahrer eines PKW BMW mit Emder Kennzeichen kommt vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und gerät in einen Graben. Neben dem Fahrzeugführer befinden sich vier männliche Jugendliche im Alter von 15 bis18 Jahren im Fahrzeug. Die Insassen haben sich durch das Ereignis leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und kann erst mit weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Des Weiteren wird ermittelt, dass dieser den genutzten Pkw unbefugt in Gebrauch genommen hat und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es werden somit mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf!

Am Samstag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, wird auf dem Parkplatz des Dollartcenter, Parkreihe direkt vor dem Eingang "Multi", ein dort abgestellter gelber Pkw Mercedes A-Klasse von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an PKW

In den frühen Morgenstunden am Sonntag begeht ein 20-jähriger Emder in der Hans-Böckler-Allee und später auch in der Schöpfwerkstraße, dem Liekeweg sowie in der Ulmenstraße diverse Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw. Der Täter weist einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille auf. Nach eigenen Angaben hatte dieser Streit mit seiner Freundin und entlud seine Aggressionen dann an den PKW. Der Beschuldigte muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

