Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Autofahrerin nach Unfall mit Fahrradfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Donnerstag zur Mittagszeit (6. Dezember) mit ihrem silbernen Pkw von der Oswaldstraße etwa gegenüber der Rudolfstraße in eine Hofeinfahrt abgebogen ist. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein 12 Jahre alter Fahrradfahrer, der den Radweg befuhr, eine Vollbremsung machen. Er stürzte und verletzte sich. Der Schüler sah noch, wie die Frau mit zwei Einkaufstaschen in der Hand ausstieg und zu einem Haus lief. Freunde brachten den Jungen direkt nach Hause. Seine Mutter fuhr mit ihm zunächst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus und dann zur Polizei. Das Verkehrskommissariat 21 bittet jetzt die Frau, die nackenlange Haare haben soll, sich unter 0203 280-0 zu melden. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell