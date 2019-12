Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unfall beim Linksabbiegen

Duisburg (ots)

Eine VW-Fahrerin ist am Donnerstag (5. Dezember, 14:30 Uhr) verbotswidrig von der Bonhoefferstraße nach links in die Neumühler Straße abgebogen. Die 38-Jährige kollidierte mit dem Fahrer (33) eines Alfa Romeo, der die Neumühler Straße in Richtung A42 befuhr. Dessen Beifahrerin (28) verletzte sich und kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (jg)

