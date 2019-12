Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand eines leer stehenden Gebäudes

32602 Vlotho (ots)

(de) Am Dienstag, 24.12.2019, gegen 01:20 Uhr, kam es in Vlotho an der Herforder Straße zum Brand eines leer stehenden Wohnhauses, welches derzeit renoviert wird. Die Innenräume des Gebäudes und der Dachstuhl wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Herforder Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

