Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstähle an Kfz - Täter demontieren an zwei Autos die Reifen

Herford, Bünde (ots)

(kup) Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (23.12.) Dienstagabend entwendeten unbekannte Täter zwei Sätze Reifen. Ein Tatort befindet sich in Bünde an der Bohnenstraße, ein zweiter in Herford an der Goebenstraße. In Bünde bemerkte ein 72-Jähriger am Montagabend das Fehlen seiner beiden rechten Reifen. Er fand seinen Mercedes aufgebockt auf Steinen in seinem Carport vor. Die Täter hatten zwei Reifen demontiert. Anschließend wurden sie offenbar gestört. In der darauffolgenden Nacht entwendeten die Täter die beiden linken Reifen. Zu einem ähnlichen Diebstahl kam es auf dem Parkplatz einer Autovermietung an der Goebenstraße. Auch hier bockten Täter einen PKW auf und entwendeten von dem Tiguan alle vier Reifen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Herford an 05221 - 888 0.

