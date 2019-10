Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße und Mängel an Beleuchtungseinrichtungen festgestellt

Sternberg (ots)

Bei mehreren Verkehrskontrollen in den Regionen Sternberg und Crivitz hat die Polizei am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 29 Geschwindigkeitsverstöße registrieren müssen. Zudem hat die Polizei schwerpunktmäßig auch die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge kontrolliert und in 8 Fällen Mängel festgestellt. Insbesondere defekte Scheinwerfer, sogenannte "Matschaugen", wurden von der Polizei beanstandet.

Kontrolliert hatten Beamte des Polizeireviers Sternberg punktuell in Hohen Pritz, Raben Steinfeld, Dabel und Sternberg. Dabei wurde am Donnerstagmorgen in Hohen Pritz ein Autofahrer gestoppt, der bei zulässigen 50 km/h mit 91 km/h unterwegs war. Neben Punkten und Bußgeld wird der betreffende Fahrer nun mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen. Insgesamt hatte die Polizei am Donnerstag bei der zweieinhalbstündigen Kontrolle in Hohen Pritz 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen registrieren müssen. Im Maikamp in Sternberg waren es bei einer neunzigminütigen Kontrolle am Donnerstagmittag 7 Fahrzeugführer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten (Schnellster 57 km/h).

Die Kontrollen des Polizeireviers Sternberg ordnen sich in das aktuelle Thema der landesweiten Kampagne der Landespolizei M- V: "Fahren.Ankommen.LEBEN" ein, bei der in diesem Monat insbesondere die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen im Vordergrund steht.

