Polizei Hamburg

POL-HH: 190331-3. Zeugenaufruf nach Geschäftsraub in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.03.2019, 01:25 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Friedrich-Ebert-Damm

Die Polizei fahndet nach zwei bislang zwei unbekannten Tätern, die vergangene Nacht eine 23-jährige Angestellte nach Schließung eines Restaurants überfallen und Bargeld erbeutet haben. Die Ermittlungen führt das für die Region zuständige Landeskriminalamt 154.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte die 23-Jährige das Restaurant geschlossen und durchquerte das Foyer eines angrenzenden Kinos, um in die dortigen Büroräume zu gelangen.

Aus den dortigen Toiletten heraus kamen die zwei Täter auf sie zu und forderten die Herausgabe vom Bargeld des Lokals.

Als sie dieses verweigerte, wurde sie von einem Täter ins Gesicht geschlagen. Anschließend ergriffen sie den von der Angestellten mitgeführten Beutel, in welchem sich Bargeld in Höhe von ca. 800 Euro befand und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit insgesamt zehn Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - "südländische" Erscheinung - schwarze Haare - 25 - 30 Jahre - ca. 160 cm und 170 cm groß - schlanke Figur - ein Täter war bekleidet mit einem grünen Kapuzenpullover und der andere Täter mit einer schwarzen Steppjacke

Durch den Schlag ins Gesicht wurde die 23-Jährige leicht an verletzt.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Th.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Evi Theodoridou

Telefon: +49 40 4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell