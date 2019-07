Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190717.3 Itzehoe: Junge Frau belästigt

Itzehoe (ots)

Bereits am Freitag, den 12. Juli, kam es in der Lindenstraße 9 (Nähe Dithmarscher Platz) in Itzehoe zu einer Belästigung. Ein junger Mann auf einem schwarz silbernen Fahrrad berührte gegen 17.30 Uhr eine junge Frau unsittlich. Er war ihr zuvor schon einige Zeit hinterhergefahren. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß und hatte kurze blonde Haare. Die Itzehoer Kripo sucht nun nach Zeugen. Bitte unter 04821-6020 anrufen

