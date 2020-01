Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter entwenden E-Gitarre

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (31.12.), um 16.00 Uhr, und Mittwoch, um 18.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung am Otterheider Weg ein. Um in das Innere zu gelangen, gingen die Täter ein Fenster an. In den Räumen durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie eine E-Gitarre. Inwiefern die Unbekannten weiteres Diebesgut erlangen konnten, wird derzeit noch zusammengetragen. Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

