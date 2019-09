Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Leichtkraftrad an der Grillhütte von Niedererbach

Niedererbach (ots)

Der Geschädigte begab sich mit seinem Leichtkraftrad am 29.09.2019 zur einer Feierlichkeit an der Grillhütte in Niedererbach, wo er auch nächtige. Im Zeitraum von 01.00 - 10.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die vom Geschädigten in der Nähe abgestellte Enduro Maschine trotz verriegelten Lenkradschloss. Es handelt sich um eine rot/schwarze Enduro (Crossmaschine) Aprilia RX125 mit dem Kennzeichen WW-JR253.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur unter der 02602-92260 zu melden.

