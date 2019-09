Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vermutlich alkoholisierter Radfahrer begeht Unfallflucht

Diez (ots)

Am Samstagabend, 20.08 Uhr, wollte ein PKW-Fahrer am Kasernenplatz in Diez nach links in die Schulstraße abbiegen und ordnete sich dazu auf dem Abbiegestreifen ein. Ein Taxi-Fahrer wollte an dem Wartenden korrekt rechts vorbeifahren. Plötzlich kam von links ein Radfahrer aus der Schulstraße, fuhr vor dem Wartenden her und anschließend dem Taxi in die linke Fahrzeugseite. Dabei verliert der Radfahrer eine Flasche Bier, die er zuvor in der Hand gehalten haben muss. Mit den Worten "Was machst du denn, Dicker?", gerichtet an einen der FZG-Führer, verlässt er die Unfallstelle. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm, ca. 70kg, schmal gebaut, 40-50 Jahre alt, dunkle Kleidung, schwarze Schirmmütze. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/6010 oder pidiezwache@polzei.rlp.de

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/601-0



Telefon: 02602-9226-0

