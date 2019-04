Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots)

Bei einer 30- minütigen Verkehrsüberwachung gestern Morgen in der Staatsstraße wurden sechs Gurtmuffel sanktioniert. Trotz all der modernen Fahrzeugtechnik ist der Sicherheitsgurt im Straßenverkehr der Lebensretter Nummer eins. Ein Autofahrer wurde wegen der Handynutzung während der Fahrt erwischt und muss 100 Euro Bußgeld zahlen. Die Polizei appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Autofahrer: Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Ablenkung - insbesondere das Nutzen von Handys - sind in den letzten Jahren bundesweit kontinuierlich angestiegen. Bereits mit 50 km/h unterwegs und eine Sekunde abgelenkt zu sein, bedeutet einen "Blindflug" von 14 Metern.

