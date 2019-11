Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Diebstähle Südpfalztherme

Bad Bergzabern (ots)

Zu mehreren Diebstählen kam es am Freitag, den 22.11.2019 in der Zeit von etwa 21:30 - 23:00 Uhr im Saunabereich der Südpfalztherme in Bad Bergzabern. Demnach wurden aus mehrere Spinden der Umkleide Geldbeträge entwendet. Dabei wiesen die Spinde jedoch keinerlei Aufbruchspuren auf. Geschädigte und mögliche Zeugen wenden sich bitte die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der 06343/93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

