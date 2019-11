Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch am Marktplatz

Landau (ots)

In der Nacht zu Freitag, 22.11.19, drangen bislang unbekannte Täter über die Hirschgasse in einen Buchladen am Landauer Marktplatz ein. Dort entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld, wobei der angerichtete Sachschaden die Höhe des Diebesguts überwog. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell