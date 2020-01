Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Verursacher stand unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(kup) Am Montag (30.12.), um 19.10 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seinem schwarzen Volvo S60 auf der Bergertorstraße in Richtung Komturstraße. Auf der linken Fahrspur neben ihm fuhr in gleicher Richtung eine 19-jährige Herforderin in einem weißen Seat Ibiza. Kurz vor der Einmündung zur Komturstraße wechselte der Fahrer des SUV die Spur. Damit touchierte er den neben ihm fahrenden Wagen. Die eingesetzten Beamten nahmen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis, sodass der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell