Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Lauchheim: Lkw streift Pkw

Ein 45-jähriger Sattelzuglenker streifte am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand der Anton-Grimmer-Straße geparkten VW, als er nach links in einen Hofraum einbiegen wollte. Dadurch entstand an dem Pkw ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Aalen-Unterkochen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochmorgen ein 19-jähriger VW-Lenker, als er gegen 6.30 Uhr auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 57-jährigen VW-Lenkers auffuhr, der verkehrsbedingt vor einem Fußgängerüberweg angehalten hatte. 7500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmorgen befuhr eine 27-jährige Skoda-Lenkerin gegen 6.10 Uhr die L 1084 von Elchingen in Richtung Ebnat. Als sie an der Einmündung zur L 1076 auf diese einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer dort fahrenden 39-jährigen DACIA-Lenkerin und kollidierte mit dieser. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachbeschädigungen

Aalen: Zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, wurde durch Fußtritte der linke Außenspiegel eines geparkten VW beschädigt, der in der Heinrichstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Essingen: Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße zerkratzte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr einen geparkten Pkw VW an der hinteren linken Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden von ca. 1500 Euro.

In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Westhausen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf einem Parkplatz an der Deutschordenstraße streifte am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein 27-jähriger VW-Lenker einen geparkten Seat und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Sachschaden verursachte am Mittwochmorgen eine 67-jährige Fiat-Lenkerin, als sie gegen 6.35 Uhr beim Einparken einen am rechten Fahrbahnrand der Kugelbergstraße geparkten Pkw Opel touchierte.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Auffahren auf die B 29 von der Auffahrt Schwäbisch Gmünd West in Fahrtrichtung Stuttgart kollidierte am Mittwochmorgen eine 44-jährige Ford-Lenkerin gegen 6.45 Uhr mit einer dort fahrenden 42-jährigen Mercedes-Lenkerin. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigungen am Berufsschulzentrum

Zwischen dem 21.11. und 18.12. wurden auf den Herren-Toiletten im Erdgeschoss des Beruflichen Schulzentrums in der Heidenheimer Straße mehrere Sachbeschädigungen begangen. U.a. wurden 12 an den Wandfliesen befestigten Seifenspender durch massive Gewaltanwendung aus der Verankerung gerissen und zerstört, eine Plastikabdeckung eines Toilettenspülbehälters gewaltsam abgerissen sowie an den einzelnen Toilettenkabinen drei Holztüren beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 22-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 5.30 Uhr in der Kappelstraße eine körperliche Auseinandersetzung. Beteiligt waren ein 22-Jähriger sowie ein unbekannter Mann. Im Zuge der Auseinandersetzung trug der 22-Jährige eine schwere Gesichtsverletzung davon, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Bislang sind die Hintergründe der Auseinandersetzung unklar. Der unbekannte Mann wird als groß beschrieben und trug dunkle Kleidung. Der 22-Jährige trug lediglich ein rotes T-Shirt, Unterhose und Socken. Eventuell fielen die beiden um die Tatzeit im dortigen Bereich oder der Unbekannte später auf der Flucht auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um entsprechende Hinweise.

