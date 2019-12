Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Unfallfluchten, Einbrüche, Betrunkener randaliert, etc.

Aalen (ots)

Backnang: Autoscheibe eingeschlagen

Zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr am Dienstag schlug ein Unbekannter an einem auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellten Opel Corsa die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein. Aus dem Wagen wurde offenbar nichts entwendet.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Fellbach-Schmiden: Verkehrsunfallflucht

Beim Rückwärtsausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Augustenstraße einen dort ebenfalls abgestellten Audi A3. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Regulierung des Schades zu kümmern.

Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0711 5772-0.

Schorndorf: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in Uhlandstraße. Die Eindringlinge durchsuchten mehrere Räume. Beim Heimkommen überraschte der Bewohner des Hauses die beiden Einbrecher, welche daraufhin in Richtung Aichenbachstraße flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld blieb leider ohne Erfolg.

Die beiden Täter waren männlich, etwa 20-30 Jahre alt, trugen dunkle Bekleidung und Schildmützen. Einer der beiden trug eine Umhängetasche.

Zeugen, die in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0.

Winterbach: Fahrrad vs. PKW

Am Dienstag kurz nach 7:00 Uhr wollte ein 58 Jahre alter BMW-Fahrer von Rohrbronn kommend von der L1140 an der Einmündung zur Winterbacher Straße nach links Richtung Winterbach abbiegen. Dabei übersah er einen 51 Jahre alten Rennradfahrer, der aus Richtung Winterbach kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Fellbach-Oeffingen: Unbekannter entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr vermutlich vom Fahrbahnrand in der Ingeborg-Bachmann-Straße an und übersah einen vor seinem Wagen geparkten Piaggio-Motorroller. Durch den Zusammenstoß kippte das Zweirad um. Der Unbekannte stellte den Motorroller zwar wieder auf, verließ aber den Unfallort ohne den Unfall zu melden. Der Schaden am Motorroller beträgt ca. 1000 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Fellbach: Alkoholisierter 36-Jähriger randaliert

Ein alkoholisierter 36 jähriger Mann bediente sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr in einem Supermarkt in der Bühlstraße an den dort angebotenen Getränken, ohne bezahlt zu haben. Nach langer Diskussion mit den Mitarbeitern, verließ der Mann den Markt. Als er im Freien war, schlug er mit der Hand gegen einen dort aufgestellten Stehtisch und beschädigte dabei eine Brille und einen darauf liegenden Tablet-Computer. Da sich der Mann gegenüber Passanten und den eingesetzten Polizeibeamten sehr aggressiv verhielt, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Gegen die Maßnahme sperrte sich der Betrunkene. Im Streifenwagen randalierte er zudem und versuchte sich mit Tritten zu wehren. Auf der Fahrt zum Polizeirevier, sowie später in der Gewahrsamseinrichtung beleidigte er die Beamten. Dem Mann drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Waiblingen: Unfallflucht I

Zwischen 20 Uhr und 22:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Fronackerstraße einen geparkten VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Polo wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht II

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Düsseldorfer Straße beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag, zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr einen geparkten Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen roten Pkw gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag, zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr an einem Opel Corsa, der auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes geparkt war. Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße geparkten Pkw der Marke Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Daimler beträgt rund 700 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht I

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag, gegen 6:30 Uhr in der Bahnhofstraße einen geparkten Renault Laguna und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Renault wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Leutenbach: Unfallflucht II

Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne kam der Fahrer eines blauen Pkw am Dienstag, gegen 11:10 Uhr beim Befahren der Kreisstraße 1846 auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 48 Jahre alte Mazda-Fahrerin musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte anschließend neben der Fahrbahn mit einer Stationierungstafel. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter. Der entstandene Schaden wird auf gut 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum Fahrer des blauen Autos bzw. zum Fahrzeug selbst nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Weiler zum Stein: Wohnungseinbruch

Zwischen 7 Uhr und 16 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe am Dienstag in ein Wohnhaus in der Friedhofstraße ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere Gegenstände im Wert von rund 600 Euro entwendet. Hinweise zu den Tätern werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

