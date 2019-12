Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: beschädigte Fahrzeuge, Einbruchsversuch, Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Nachdem sie durch laute Schläge aufgeschreckt wurde, beobachtete eine 48-Jährige am dienstagabend gegen 22.30 Uhr , wie eine schmächtige Person vom Gelände eines Autohauses im Ölweg davonrannte. Weiter stellte sie fest, dass an zwei Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen waren und die Türen offenstanden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte die Heckscheiben eines VW Polo und eines Fiat Punto eingeschlagen hat und aus einen der Fahrzeuge eine Radioabdeckung entwendete. Diese konnte im Rahmen einer Suche in der Ulmenstraße aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro beziffert. Der Täter flüchtete in Richtung buchenweg/Ulmenstraße

In der Albert-Brobeil-Straße wurde ebenfalls am Dienstagabend der Außenspiegel eines Mercedes Vito abgeschlagen. Womöglich besteht Tatzusammenhang.

Hinweise auf den Täter nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw VW Golf beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Storchengasse abgestellt war. An dem beschädigten Fahrzeug konnten silberfarbene Lackantragungen festgestellt werden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Ellwangen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Verkehrsbedingt musste eine 32-Jährige ihren Pkw BMW auf der B 290 am Ortsende von Ellwangen in Richtung Rosenberg anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Peugeot auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Bopfingen: Fahnenmast beschädigt

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw beschädigte am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr einen Fahnenmast, der auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Neuen Nördlinger Straße aufgestellt ist. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Pkw Hyundai beschädigte ein 82-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr einen in der Brauergasse abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Lkw streiften sich

An einer Engstelle auf der Landesstraße 1160 bei Unterbettringen streiften sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei Lkw. Durch dabei umherfliegende Plastikteile wurde der Pkw VW Polo eines 35-Jährigen beschädigt. Der bei dem Unfall entstanden Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro.

Mutlangen: 8000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 43-Jährige ihren Pkw VW am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Hauptstraße anhalten. Die 78 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mercedes Benz erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

Waldstetten: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag und Dienstag versuchte ein Unbekannter, in ein Gebäude in der Adlerstraße einzudringen, was jedoch nicht gelang. Der Täter hinterließ bei seinem Einbruchsversuch einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07174/42454.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Zeitgleich parkten zwei 64 und 26 Jahre alte Autofahrerinnen ihre Fahrzeuge am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Maierhofstraße rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw Ford und Skoda, wobei ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstand.

