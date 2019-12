Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl, Unfall, Geld aus Kasse entwendet & Jugendlicher nimmt Kindern Geldbeutel ab - Geschädigte gesucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Montag zwischen 15 Uhr und 22 Uhr wurde am Bahnhof ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Das Fahrrad im Wert von rund 200 Euro war am dortigen Fahrradständer mit einem Zahlenschloss gesichert. Bei Hinweisen wird darum gebeten beim Polizeirevier in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 anzurufen.

Fellbach: Betrunkener LKW-Fahrer verursacht einen Unfall

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer stieß am Dienstag beim Rangieren in der Eberhardstraße gegen den hinter ihm stehenden Pkw eines 82-jährigen Mannes auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Unfallverursacher offensichtlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Weinstadt-Großheppach: Geld aus Kasse entwendet

Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr betraten vier männliche Jugendliche einen Supermarkt in der Benzstraße. Eine der vier Personen gab vor, ein Getränk kaufen zu wollen. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griffen drei der Teenager in die Kasse und entwendeten aus dieser einige hundert Euro. Die Kassiererin versuchte noch, die Diebe aufzuhalten, ihnen gelang allerdings die Flucht. Kurze Zeit später fiel einer Streife bei der Fahndung nach den Tätern eine Gruppe von vier Personen zwischen 15 und 18 Jahren auf. Ob es sich hierbei um die Täter handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Jugendlicher nimmt Kindern Geldbeutel ab - Geschädigte gesucht

Gegen 7 Uhr beobachtete ein Zeuge am Dienstagmorgen, wie zwei Kinder im Alter von ca. zehn Jahren am ZOB eine kleine Menge Geld austauschten. Währenddessen kam ein Jugendlicher hinzu, der den Kindern zunächst das Münzgeld und anschließend einem der beiden noch den Geldbeutel wegnahm. Anschließend ging der bislang unbekannte Täter in Richtung Innenstadt davon. Er soll ca. 14 Jahre alt, etwa 160-170 cm groß und kräftig sein. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ein gelbes Oberteil sowie eine schwarze Baseballmütze und einen braunen Rucksack getragen. Die beiden Kinder wurden vom Zeugen wie folgt beschrieben: Eines trug eine gelbe Hose und eine rote Jacke und führte einen gelben Schulranzen mit sich. Das andere trug eine schwarze Jacke, eine braune Hose, eine gelbe Mütze, braune Schuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zur Ermittlung des Tatherganges und des Täters werden dringend Zeugen sowie die geschädigten Kinder gesucht. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

