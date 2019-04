Polizei Essen

POL-E: Essen: Überfall auf ein Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45145 E-Frohnhausen: Nach einem Überfall auf ein Wettbüro an der Mülheimer Straße sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können. Gestern Abend (15. April) gegen 21 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Wettgeschäft, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Angestellte (22/26) sowie ein Kunde (23) befanden. Der Unbekannte lief zielgerichtet zu dem, hinter der Theke befindlichen, 22-jährigen Angestellten und verlangte unter Androhung von Gewalt die Bargeldbestände aus der Kasse. Nachdem er eine unbekannte Höhe an Bargeld durch den geschockten Mitarbeiter ausgehändigt bekam, flüchtete der Mann in Richtung Frohnhauser Straße. Der 26-jährige Angestellte und der Kunde liefen dem Täter noch hinterher. Dabei schaffte es der 23-jährige Kunde, sich dem Täter bis auf wenige Meter zu nähern. Kurz darauf stürzte der Täter auch noch zu Boden. Kurz bevor er ihn erreichte, zog der Mann jedoch einen unbekannten Gegenstand aus der Tasche und richtete diesen drohend in Richtung seines Verfolgers. Daher ließ der 23-Jährige von dem Täter ab. Beim Sturz verlor der Täter einige Geldscheine. Der Unbekannte soll zirka 30 Jahre alt sein, ungefähr 180 cm groß und von schmaler Körperstatur. Er hatte einen dunklen drei-Tage-Bart und trug eine Sonnenbrille im Gesicht. Er trug zudem eine dunkle Jacke, eine helle Kapuzenjacke sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Sein gesamtes Erscheinungsbild wird als ziemlich ungepflegt beschrieben. Möglicherweise wohnt der Mann in Frohnhausen oder Umgebung. Hinweise zum Räuber nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

