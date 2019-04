Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter will Baukasten stehlen und schlägt Ladendetektiv - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 20. November 2018 gegen 14:10 Uhr hat ein bislang unbekannter einen Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Innenstadt verletzt. Der Mann betrat ein Kaufhaus an der Kettwiger Straße und begab sich in die Spielwarenabteilung. Dort entnahm er einen Bausatz eines bekannten Baukastenherstellers. Über eine Rolltreppe begab er sich dann zügig in Richtung Ausgang. Nachdem er den Laden mit seiner Beute verlassen hatte, sprach ihn ein Ladendetektiv an. Daraufhin ging der Tatverdächtige kurzerhand zurück, warf den Baukasten auf den Boden und verließ das Geschäft zum zweiten Mal. Als ihn der Ladendetektiv nun erneut aufhalten wollte, kam es zu einem Gerangel. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte den Detektiv und flüchtete. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei den Mann mit Bildern einer Überwachungskamera. Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

