POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - PKW kontra Sattelzug - Sachbeschädigung auf Schülertoilette - Unfalllfucht - Wer wurde auf der L1060 gefährdet?

Bühlertann: Wer wurde auf der L1060 gefährdet?

Am Montag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem grauen Mazda 3 die L1060 zwischen Bühlertann und Hessental. Hierbei überholte er mindestens dreimal, trotz Gegenverkehr, vorausfahrende Fahrzeuge. Hierbei fuhr der Mazda-Lenker unter anderem auch einmal auf der Gegenfahrspur um eine Verkehrsinsel herum. Der 21-Jährige war mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Landstraße unterwegs und überfuhr mehrfach die durchgezogene Mittelinie und überfuhr eine Abbiegespur auf der Gegenfahrbahn. Zudem fuhr er den vorausfahrenden Fahrzeugen sehr dicht auf. Die Polizei in Schwäbisch Hall ist nun auf der Suche nach Verkehrsteilnehmern, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch den Mazda-Lenker gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Crailsheim: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Auf der B290, zwischen Crailsheim und Jagstheim, kam es am Dienstag um kurz vor 6 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Dem 29-jährigen Lenker eines VW Passat kam in diesem Bereich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem dunklen Transporter entgegen, welcher in einer leichten Kurve über die Mittelmarkierung auf die Gegenfahrspur geriet und den Passat streifte. Hierbei wurde der Außenspiegel des Passats so heftig zurück geklappt, dass die Scheibe der Fahrertür zur Bruch ging. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Unfall unerlaubt in Richtung Jagstheim entfernt. Der Unfall wurde vermutlich von einem Radfahrer, welcher den dortigen Radweg befahren hat, beobachtet. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Radfahrer, sich unter der Nummer 07951 / 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung auf Schülertoilette

An einer Schule im Teurerweg wurde am Dienstag gegen 09:45 Uhr Papier auf einem Urinal entzündet. Dadurch wurde die Drückergarnitur des Urinals beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW am ZOB beschädigt

Auf dem Parkplatz des ZOB in der Salinenstraße wurde am Montag zwischen 08:15 Uhr und 16:40 Uhr, ein dort geparkter PKW VW Golf durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Untermünkheim: PKW kontra Sattelzug

Mit ihrem Ford Fiesta befuhr am Dienstag um 06:30 Uhr eine 18-Jährige die Kreisstraße 2573 von Breitenstein in Richtung Gelbingen. Im Einmündungsbereich zur B19 wollte die junge Fahrerin rechts an einem vor ihr stehenden Sattelzug vorbeifahren, um nach rechts auf die B19 in Richtung Untermünkheim einfahren zu können. Da der 59-jährige Lenker des Sattelzuges gleichzeitig anfuhr, geriet der Fiesta unter den Unterfahrschutz des Aufliegers. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Obersontheim: Diebstahl von Baustelle

Von einem Rohbau im Haalweg wurde zwischen Montag und Dienstag im Erdgeschoss gelagertes Styrodur-Dämmmaterial der Marke Ursa im Wert von etwa 90 Euro entwendet. Bereits zwischen dem 06.12. und dem 09.12.19 wurde von derselben Baustelle ebenfalls Dämmmaterial im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

