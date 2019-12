Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht auf Autobahn - Brennende Parkbank - Unfall unter Alkoholeinfluss - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montag um kurz vor 16 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter den Verbindungsweg vom Parkplatzgelände eines Autozubehörhandels und einem Schnellimbiss in der Stuttgarter Straße. An der Ausfahrt in Richtung Gebrüder-Reutter-Straße überfuhr der Sprinter-Fahrer den dortigen Bordstein und touchierte dabei einen dort geparkten BMW X6. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Gaildorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag um 13 Uhr wollte ein 66-jähriger Lenker eines PKW VW aus dem Gewerbegebiet Schillerpark nach rechts in die Schillerstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 44-jährigen Ford-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der VW-Fahrer unter Alkoholbeeinflussung steht. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Rot am See: Auffahrunfall

Gegen 15:30 Uhr am Montag war eine 43 Jahre alte VW Beetle-Lenkerin auf der L1060 in Richtung Brettheim unterwegs. An der Einmündung zur Zolläckerstraße wollte sie nach links abbiegen, musste jedoch erst den Gegenverkehr passieren lassen. Ein dahinter befindlicher 60-jähriger Opel-Fahrer erkannte zu spät, dass die VW-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin, sowie eine 7-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Crailsheim: Frontalzusammenstoß mit Sachschaden

Aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe kollidierte am Montagmorgen kurz vor 11:00 Uhr ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Opel-Kleinbus mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 50-Jährigen in der Beuerlbacher Hauptstraße. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Crailsheim: Brennende Parkbank

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Dienstag kurz nach 1:00 Uhr eine brennende Parkbank am Modellbootsee am Rinnenbrunnelesweg. Die Feuerwehr Crailsheim war mit zwei Fahrzeugen und 12 Kräften vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Unfallflucht auf Autobahn

Zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Crailsheim ereignete sich am Montag kurz vor 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte mit Sprinter der Marke Daimler Benz einen vorausfahrenden LKW überholen. Dazu wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Beim Spurwechsel übersah der Sprinter-Fahrer offenbar einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen BMW eines 56-Jährigen. Um eine Kollision mit dem Sprinter zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer eine Vollbremsung einleiten. Dabei zog der BMW nach rechts und stieß mit dem auf der rechten Fahrbahn fahrenden Sattelzug zusammen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Sprinter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und in der Folge auch zu dem flüchtigen Unfallverursacher aufschließen, um das Kennzeichen in Erfahrung zu bringen. Die Ermittlungen zum Fahrer des betreffenden Fahrzeuges wurden eingeleitet.

