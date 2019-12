Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Garstedt, In der Großen Heide

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 16.12.2019, brannte in Norderstedt, Garstedt, ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Großen Heide." Gegen 03:30 Uhr bemerkten Anwohner die Auslösung eines Rauchmelders und informierten die Einsatzkräfte. Polizeibeamte stellten beim Eintreffen fest, dass der Flur und das Treppenhaus stark verqualmt waren und zwei Feuermelder im Haus Alarm schlugen. Die Polizisten evakuierten daraufhin die Bewohner. Die Einsatzkräfte brachen zudem die beiden Wohnungstüren zu den Wohnungen auf, in denen die Feuermelder Alarm gaben. Wie sich herausstellte, brannte es nicht in einer der Wohnungen. Die Feuerwehr konnte dann kurze Zeit später den Brandherd in einem Kellerabteil aufspüren und löschen. Nachdem das Feuer gegen 04:00 Uhr gelöscht war, konnten die Bewohner gegen 04:30 Uhr bereits wieder in ihre Wohnungen zurück. Eine der aufgebrochenen Türen konnte repariert werden, die andere musste ersetzt werden. Personen verletzten sich nicht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell