Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Feldstraße - 4 Personen nach Unfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am 13.12.19 kam es in Wedel an der Kreuzung Feldstraße / Am Lohhof zu einem Verkehrsunfall, durch den vier Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 20:50 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann aus Wedel mit seinem Renault Laguna auf der Feldstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Feldstraße / Am Lohhof missachtete er das dortige Stoppschild. Ein von links aus Richtung Tinsdaler Weg kommender und bevorrechtigter 53-jähriger Wedeler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Renault Laguna und der VW Polo stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Autos in Richtung des Fußweges geschleudert. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe von 4 jungen Frauen. Zwei der Frauen gelang es, zur Seite zu springen. Eine 19-jährige aus Wedel stürzte, nachdem sie durch eines der Autos am Bein getroffen wurde. Ihre Freundin, ebenfalls 19 und aus Wedel, wurde kurzzeitig zwischen einem der Fahrzeuge und einem Gartenzaun eingeklemmt.

Neben den beiden Frauen wurden auch der Fahrer des Renault als auch seine darin befindliche 8-jährige Tochter schwer verletzt. Die Unfallbeteiligten waren alle nicht angeschnallt. Die Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme bei dem Fahrer des VW Polo Atemalkoholgeruch fest. Er pustete an der Unfallstelle 1,03 Promille und wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Dem Unfallverursacher wird neben mehreren Ordnungswidrigkeiten fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

