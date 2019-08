Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Pass mit gefälschtem Aufenthaltstitel benutzt

Weil am Rhein (ots)

Einen gefälschten Reisepass mit einem gefälschten Aufenthaltstitel benutzte ein 39-Jähriger um nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei flog der Täuschungsversuch auf. Der 39-Jährige wurde am Montagnachmittag im Rahmen der Kontrolle eines Fernbusses am Übergang Weil-Autobahn durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Dabei gab der Mann an Freunde in Deutschland besuchen zu wollen und händigte einen pakistanischen Reisepass mit einem eingeklebten, griechischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Bundespolizisten Fälschungsmerkmale am Reisepass und am Aufenthaltstitel fest. Wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen den pakistanischen Staatsangehörigen ein. Da er ein Asylgesuch vorbracht wurde er an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.

