Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fingerabdrücke klären Identität - Person mit Haftbefehl gesucht

Freiburg (ots)

Durch die Überprüfung der Fingerabdrücke konnte die Identität eines 25-Jährigen geklärt werden, der sich gegenüber der Bundespolizei nicht ausweisen konnte. Unter den festgestellten Personalien war der Mann mit einem Haftbefehl gesucht und wurde festgenommen. Bei einer Kontrolle am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof Freiburg durch die Bundespolizei konnte sich ein Mann nicht ausweisen. Er gab mündlich Personalien an und erzählte gerade aus Frankreich zu kommen. Da der Mann aufgrund der angegebenen Personalien nicht identifiziert werden konnte wurden seine Fingerabdrücke überprüft. Anhand der Fingerabdrücke konnte der Mann als 25-Jähriger tunesischer Staatsangehöriger identifiziert werden, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Weil er der gegen ihn angesetzten Hauptverhandlung wegen Diebstahl und Körperverletzung ferngeblieben ist, wurde durch das Amtsgericht Heidelberg der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zudem bestanden drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung wegen Bandendiebstahl, Diebstahl und Asylgesetz gegen den 25-Jährigen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Behörden der Aufenthaltsermittlungen wurden über die nun feste Anschrift in Kenntnis gesetzt. Aufgrund der unerlaubten Einreise ohne Reisedokumente wird eine Anzeige gegen den 25-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Weil er zudem einen arabisch sprechenden Beamten der Bundespolizei auf arabisch bedrohte muss er sich auch wegen Bedrohung verantworten.

