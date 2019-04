Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Brand einer Holzhütte

Freckenfeld (ots)

Am Abend des 18.04.2019 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Brand eines Pferdeunterstands in der Nähe des Sportplatzes in Freckenfeld, in dem sich zur Zeit des Brandes glücklicherweise weder Menschen noch Tiere aufhielten. Die Hütte brannte komplett herunter. Die Brandursache ist noch unklar.

