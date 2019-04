Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei

Rülzheim (ots)

Bargeld in unbekannter Höhe erbeutete ein maskierter Täter am Donnerstag um kurz vor halb zehn in einer Bäckerei in der Jahnstraße in Rülzheim. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der unbekannte Täter die Angestellte der Bäckerei zur Herausgabe des Geldes auf. Der Täter steckte das Geld in einen Beutel und flüchtete. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen aus dem Direktionsbereich Landau nach dem bisher noch unbekannten Täter. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 180 cm groß, zirka 20-25 Jahre alt, blaue Augen, normale Statur, trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke (ähnlich einer Motorradjacke) mit orangefarbenen Applikationen. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, denen eine oben beschriebene Person im Bereich der Jahnstraße in Rülzheim gegen 09:30 Uhr aufgefallen ist oder Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben können, werden dringend gebeten sich mit der Polizei Germersheim per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274/958-0 in Verbindung zu setzen.

