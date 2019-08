Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - falschen Führerschein dabei

Weil am Rhein/Basel (ots)

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bestand ein Haftbefehl gegen einen 34-Jährigen. In seiner Geldbörse fanden die Bundespolizisten einen falschen Führerschein. Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen am Mittwochabend im Fernzug von Freiburg nach Basel, auf Höhe Basel Bad. Bahnhof. Dabei stellten sie fest, dass der 34-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Lörrach zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben ist. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro oder ersatzweise 50 Tage Freiheitsstrafe. Der Mann wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Geldbeutels fanden sie im Anschluss einen totalgefälschten tschechischen Führerschein. Das Falsifikat wurde sichergestellt und gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen eingeleitet. Die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe konnte er bezahlen und durfte anschließend seine Reise fortsetzen.

