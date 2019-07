Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 3000 Euro Geldstrafe bezahlt und die Haft trotzdem nicht verhindert

Weil am Rhein (ots)

Ein 38-Jähriger konnte seine Einlieferung ins Gefängnis nicht verhindern, obwohl er eine Geldstrafe von 3000 Euro bezahlen konnte. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Übergang Weil am Rhein durch eine Streife des Zoll kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorliegen. Der 38-Jährige wurde der Bundespolizei übergeben. Er wurde aufgrund Sachbeschädigung mit Haftbefehl durch das Amtsgericht Münster gesucht. Er wurde verurteilt, eine Geldstrafe von 3000 Euro zu begleichen oder Ersatzweise 60 Tage in Haft zu gehen. Diese Haftstrafe konnte der Gesuchte noch abwenden, da eine Bekannte diese hohe Geldsumme für ihn einzahlte. Weiterhin lag, ebenfalls durch das Amtsgericht Münster, ein Sicherungshaftbefehl aufgrund Erschleichen von Leistungen gegen den Mann vor. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde der Mann durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Bergler

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell