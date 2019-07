Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Eine Kontrolle - zwei Festnahmen

Freiburg (ots)

Bei einer Kontrolle von zwei 56-Jährigen konnte beide Männer aufgrund von vorliegenden Haftbefehlen festgenommen werden. Die beiden tschechischen Staatsangehörigen wurden am Samstagvormittag durch eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen Beide Ausschreibungen vorlagen. Einer der beiden war durch die Tschechische Republik im Schengener Informationssystem (SIS) zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung wegen Rauschgiftkriminalität ausgeschrieben. Er wurde deshalb durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Für seinen Begleiter ging es ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 675 Euro nicht begleichen konnte wurde er zur Verbüßung der 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe durch die Bundespolizei eingeliefert.

