Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falsches Bahnticket aufgeflogen

Freiburg (ots)

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Fernzug wurde ein verfälschtes Bahnticket festgestellt. Dies flog durch eine Zugbegleiterin am Mittwochabend auf der Fahrt von Mannheim nach Basel auf Höhe Freiburg auf. Eine 30-Jährige fuhr mit einem DB-Sommerticket, welches nur für Fahrgäste unter 27 Jahre Gültigkeit hat. Zusätzlich wurde erkannt, dass das Ticket nicht auf die koreanische Passagierin ausgestellt war. Bei genauerer Betrachtung wurde außerdem festgestellt, dass Eintragungen in dieser Fahrkarte verfälscht waren. Die Zugbegleiterin verständigte daraufhin die Bundespolizei. Hier räumt die 30-Jährige ein, dass ihr das Ticket von einem Bekannten überlassen wurde und sie die Eintragungen für ihre Reise geändert hat. Das verfälschte Ticket wurde sichergestellt. Der DB AG ist ein Schaden in Höhe von circa 230 Euro entstanden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Urkundenfälschung und Betrug eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Bergler

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell