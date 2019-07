Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweijährige Haftstrafe wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Weil am Rhein (ots)

Ein 39-Jähriger muss eine zweijährige Haftstrafe verbüßen, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwochnachmittag an Deutschland ausgeliefert. Die Bundespolizei übernahm den verurteilten Straftäter am Grenzübergang Weil am Rhein von den Schweizer Behörden. Der Grund für die Auslieferung ist ein durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe erlassener Haftbefehl aus dem Jahr 2017. Aufgrund eines Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz war er zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach der Überstellung aus der Schweiz erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt.

