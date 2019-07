Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 50 Tage Gefängnis für Trunkenheitsfahrt

Rheinfelden (ots)

Ein 51-Jähriger muss 50 Tage ins Gefängnis, da aufgrund Trunkenheit im Verkehr ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Durch das Bezahlen von 2.500 Euro hätte er die Haftstrafe abwenden können, dies war ihm jedoch nicht möglich. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntagabend am Übergang Rheinfelden durch eine Streife des Zoll kontrolliert. Hierbei wurde ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg aufgrund Trunkenheit im Verkehr festgestellt, welcher vor 3 Monaten erlassen wurde. Der Mann konnte die Hohe geforderte Geldstrafe nicht begleichen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

