Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Gartenstadt: Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am frühen Morgen des 17.02.19, gegen 03:30 Uhr befuhr eine 55-jährige mit ihrem Ford Fiesta die Hochfeldstraße in Fahrtrichtung Niederfeldstraße. Bei der Einfahrt in die Raschigstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 24-jährigen in einem Mercedes CLA, der sich aus Richtung Leininger Straße näherte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes auf eine Verkehrsinsel und den dortigen Ampelmast geschoben. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer blieben ebenso unverletzt wie die Fahrerin des Fiestas. Es entstand lediglich Sachschaden an den Fahrzeugen und der Ampelanlage in Höhe von ca. 14.000EUR. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

