Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasenmoor, B 206

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 14.12.19, verletzten sich auf der B 206 bei Hasenmoor fünf Personen bei einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg befuhr in einem Ford Transit gegen 16:45 Uhr die Kaltenkirchener Straße (L 234) von Schmalfeld in Richtung B 206 und wollte in Richtung Bad Bramstedt auf die B 206 einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 36-Jähriger aus Hamburg mit einem Audi A 3 auf der B 206 von Bad Bramstedt in Richtung Bad Segeberg. Der 22-Jährige missachtete dabei ein Stoppschild, kollidierte mit dem von links kommenden Audi und kam in einem Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Durch den Zusammenstoß erlitten der Fahrer des Audis und seine 32-jährige Beifahrerin aus Hamburg schwere Verletzungen. Der Fahrer des Fords und seine beiden Mitfahrer, eine 24-Jährige und ein 25-Jähriger aus Uetersen, verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten mit insgesamt fünf Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die B 206 war an der Unfallstelle bis 18:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell