Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Flottkamp

Mehrere Personen bei Feuer leicht verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 12.12.2019, verletzten sich in Kaltenkirchen sieben Personen bei einem Feuer in Kaltenkirchen. Gegen 21:45 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Flottkamp ein Feuer aus. Die Bewohnerin konnte vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen eingesetzten Polizeibeamten aus der Wohnung gerettet werden. Dadurch erlitt er eine leichte Rauchgasvergiftung und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Außerdem erlitten drei Rettungskräfte sowie drei Bewohner des Hauses ebenfalls eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar und wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

